جامعة أوكسفورد تتعاون في تعزيز تعليم اللغة الكورية

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قررت جامعة أوكسفورد البريطانية المرموقة التعاون مع الجامعات في كوريا الجنوبية وخارجها من أجل تعزيز تعليم اللغة الكورية. وصرح فريق بحثيمن جامعة أوكسفورد اليوم بأنه أنه مع تزايد الاهتمام باللغة الكورية في جميع أنحاء العالم، فقد قرروا التعاون مع جامعات مختلفة في كوريا وخارجها لنشر مناهج تعليم اللغة الكورية.ويرجع ذلك إلى الزيادة السريعة في عدد الشبابالذين يتعلمون اللغة الكورية نتيجة للاستماع لموسيقى البوب ​​الكورية ومشاهدة الدراما الكورية في المملكة المتحدة وحول العالم.وقد زاد عدد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في بريطانيا التي تعلم اللغة الكورية في فصول ما بعد اليوم الدراسي، بسبب الإقبال الكبير على تعلمها من قبل الطلاب، رغم عدم إدراجها في امتحانات تقييم المناهج الثانوية، من 45 مدرسة في عام 2022، إلى 68 مدرسة في عام 2023.وبدأ مركز اللغات التابع لجامعة أوكسفورد في تعليم الكورية بدءا من الفصل الدراسي الحالي.وقرر الفريق البحثي تأليف وإصدار الكتاب الدراسي "مرحبا؟ اللغة الكورية!" من أجل عولمة تعليم اللغة الكورية.ومن المقرر أن تتم ترجمة وإنتاج هذا الكتاب باللغات الفرنسية والألمانية واليابانية والإندونيسية وغيرها في المستقبل.