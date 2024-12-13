القائم بأعمال رئيس الحزب الحاكم يلتقي برئيس الحزب المعارض

Photo : YONHAP News

التقى النائب "كوان صونغ دونغ" القائم بأعمال رئيس حزب قوة الشعب الحاكم، مع "لي جيه ميونغ" رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، في البرلمان أمس الأربعاء، لمناقشة سبل حل الوضع السياسي بعد عزل الرئيس "يون صوك يول".واستغرقت المناقشات التي جرت في مكتب رئيس الحزب الحاكم 45 دقيقة، بدءا من الساعة الثانية من بعد ظهر أمس.وقال "كوان" خلال الاجتماع إنه يمكن تسوية الأوضاع المضطربة الحالية من خلال الامتناع عن المنافسة المفرطة بين الحزبين الحاكم والمعارض وجمع القوى من أجل خدمة الشعب والأمن، مشيرا إلى أن المعارضة قدمت 14 مقترحا لعزل كبار المسؤولين الحكوميين، بمن في ذلك رئيس مجلس المراجعة والتفتيش، ووزير العدل، وكلها موجودة حاليا في المحكمة الدستورية. وطالب"كوان" بالتخفيف من الأعباء عن المحكمة الدستورية من أجل تسوية الاضطرابات السياسية الحالية، من خلال تخلي البرلمان عن بعض اقتراحات العزل التي تقدمت الأحزاب المعارضة كهجمات سياسية.ومن جانبه، أكدرئيس الحزب الديمقراطي المعارض على أن الوضع السياسي حاليا غير مستقر، وأن الأهم هو العودة السريعة إلى النظام الدستوري.وأضاف أن الدور الطبيعي للسياسة هو الاعتراف بوجود الآخر، وتقديم تنازلات مناسبة، والتوصل إلى تسويات واتفاقات، لكن الوضع صار حاليا بمثابة حرب وليس منافسة سياسية.