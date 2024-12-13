الحكومة تطلب إعادة النظر في 6 مشروعات قوانين

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طالبت الحكومة الكورية البرلمان بإعادة النظر في 6 مشروعات قوانين كانت قد وافقت عليها أحزاب المعارضة من جانب واحد. جاء ذلك في اجتماعا لمجلس الوزراء صباح اليوم، حيث قررت الحكومة إعادة النظر في مشروعات القوانين الستة.وقال "هان دوك سو" القائم بأعمال الرئيس إنه يشعر بعبء تجاه طلب إعادة النظر في تلك القوانين رغم وجود حاجة ملحة إلى التعاون السياسي بين الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض، لكن ذلك الطلب لا مفر منه مراعاة للدستور ومستقبل الوطن.وأوضح أن هناك4 مشروعات قوانين خاصة للزراعة ستتسبب في إمدادات مفرطة لمنتجات معينة، بالإضافة إلى أعباء مالية كبيرة. كما أوضح أن مشروع القانون الذي يستهدف إلغاء الإضافة التلقائية لمشروعات قوانين الميزانية، سيؤدي إلى تأخير الموافقة على الميزانية وإلحاق الضرر بمعيشة الشعب.يذكر أن أحزاب المعارضة قد طرحت مشروعات القوانين الستة من طرف واحد في جلسة برلمانية عامة يوم 28 نوفمبر الماضي، بينما ظل المعسكر الحاكم يعارضها باستمرار.