المحكمة الدستورية تعقد أولى مداولاتها بشأن عزل الرئيس يون

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عقدت المحكمة الدستورية اجتماعا للمداولات في قضية عزل الرئيس "يون صوك يول"، بحضور جميع قضاتها، صباح اليوم.وتعقد المحكمة اجتماعات المداولات بشكل منتظم من أجل مناقشة القضاة للقضايا، لكن اجتماع اليوم عقد لأول مرة منذ أن تلقت المحكمة قضية عزل الرئيس "يون صوك يول" يوم 14 ديسمبر الجاري.وناقش القضاة في اجتماع اليوم مسألة تسليم المستندات ذات الصلة إلى الرئيس يون.وكانت المحكمة الدستورية قد أرسلت مذكرة قرار الاتهام عبر البريد إلى مكتب الرئيس، لكن لم يتم تسليمها بسبب غياب المستلم.بالإضافة إلى ذلك، أرسلت المحكمة إلى مقر إقامة الرئيسطلبا رسميا بتقديم وثائق تشمل محضر اجتماع مجلس الوزراء وإعلان الأحكام العرفية، لكن الحرس الرئاسي رفض استلامها.ونظرا لأنه لم يتم التأكد مما إذا كان الرئيس يون قد تلقى تلك الوثائق، فإن هناك توقعات بتأخر عملية العزل.وبناء على ذلك، تدرس المحكمة الدستورية اتخاذ قرار بأنه تم إبلاغ الرئيس حتى لو رفض المكتب الرئاسي استلام تلك المستندات.