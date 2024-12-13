القائم بأعمال الرئيس الكوري يجري محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الياباني

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أجرى "هان دوك سو" رئيس الوزراء الكوري والقائم بأعمال الرئيس، محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا"، حيث اتفق الجانبان على ضرورة مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين، وبين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن "هان" أجرى المحادثات مع رئيس الوزراء الياباني في الساعة التاسعة من صباح اليوم حيث شرح له الوضع السياسي الحالي في كوريا، وقال إن إدارة الشؤون الوطنية ستجري بناء على الدستور والقوانين، وأكد أن الحكومة الكورية ستمارس سياساتها الدبلوماسية والأمنية دون أي خلل.واتفقالجانبان على مواصلة التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية واليابان، وبين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان،في مواجهة زيادة التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية، والتعاون المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا.كما اتفقا أيضا على استمرار التعاون في الحفاظ على العلاقات بين سيول وطوكيو وتطويرها، ومواصلة الاتصالات الضرورية لتنفيذ عملية التحضير الخاصة بالاحتفال بمرور 60 عاما على تطبيع العلاقات بين البلدين في العام القادم.