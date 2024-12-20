واشنطن تخطط لعقد اجتماع مع كوريا خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة بايدن

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قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن الولايات المتحدة تخطط "لعقد اجتماع شخصي رفيع المستوى" مع حكومة القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي "هان دوك سو" خلال الأسابيع الأخيرة من إدارة "بايدن".وأدلى نائب وزير الخارجية الأمريكي "كيرت كامبل" بهذه التصريحات أمس الخميس خلال لقاء مع الصحفيين في واشنطن، حيث قال إن الولايات المتحدة دعمت "الخطوات الدستورية" التي اتخذتها كوريا الجنوبية، كما أعربت عن ثقتها في قدرة كوريا على إدارة هذه الفترة الصعبة.وأعرب المسؤول الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة الكامل للدور المؤقت للقائم بأعمال الرئيس، وقال إن رئيس الوزراء هان معروف جيدا للولايات المتحدة، حيث عمل سفيرا لكوريا لدى الولايات المتحدة في الفترة من 2009 إلى 2012.وقال "كامبل" إن الولايات المتحدة تُبقي على كل خطوط الاتصال الممكنة مفتوحة، ليس فقط مع الحكومة المؤقتة ولكن مع "الجهات الفاعلة الأخرى" في الأزمة، ملمحا إلى أنها تتواصل مع السياسيين الكوريين من خلال سفارتها لدى سيول.