سيول وواشنطن تؤكدان على قوة التحالف بغض النظر عن الأوضاع السياسة

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أعاد قادة الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التأكيد على قوة التحالف الثنائي بين البلدين، في أعقاب الأزمة السياسية الناجمة عن محاولة الرئيس "يون صوك يول" لفرض الأحكام العرفية.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، أجرى القائم بأعمال وزير الدفاع "كيم صون هو" ووزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" محادثات هاتفية اليوم الجمعة لتقييم الوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية، حيث ناقشا التعاون في قضايا كوريا الشمالية والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأكد الجانبان على أن التحالف الثنائي لا يزال راسخا بغض النظر عن الوضع السياسي في كوريا الجنوبية والتغيرات في الظروف الأمنية.وأعرب "كيم" عن شكره للولايات المتحدة لدعمها للتحالف القوي على الرغم من الأوضاع الداخلية، بينما أكد "أوستن" مجددا على التزام الولايات المتحدة "الصارم" بأمن كوريا الجنوبية، وشدد على أن البلدين سيواصلان العمل معا للحفاظ على قوة التحالف.وأكد الجانبان مجددا التزامهما بتعزيز الردع الموسع من خلال المجموعة الاستشارية النووية، بالإضافة إلى التعاون الأمني الثلاثي مع اليابان.