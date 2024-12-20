النيابة العامة تستجوب قائد قيادة الدفاع عن العاصمة

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واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في أزمة الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس "يون صوك يول" يوم 3 ديسمبر، حيث استجوبت عددا من المسؤولين العسكريين، في الوقت الذي تستعد فيه لتسليم القضية إلى مكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين.ووفقا لمصادر مطلعة، تم استجواب قائد قيادة الدفاع عن العاصمة "لي جين او" أمس الخميس كمشتبه به فيما يتعلق بنشر قوات في البرلمان خلال فترة فرض الأحكام العرفية.وتم اعتقال "لي" يوم الاثنين بعد احتجازه يوم الجمعة بموجب مذكرة توقيف قضائية.وفي وقت سابق، استجوبت النيابة "كيم هيون تيه"، قائد مجموعة المهام الخاصة "707" التابعة لقيادة الحرب الخاصة بالقوات البرية، لمدة 17 ساعة تقريبا يوم الأربعاء.وقد تم نشر المجموعة في البرلمان بعد أن أعلن الرئيس "يون" فرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.وبعد انتهاء التحقيقات، التقى "كيم" بالصحفيين ونفى الادعاءات بأن أعضاء مجموعته قد سُجنوا عمليا لمدة أسبوعين تقريبا بعد حادثة الأحكام العرفية.كما نفى الشكوك حول قيام مجموعته بإجراء تدريبات على الاستعداد للأحكام العرفية منذ بداية العام.