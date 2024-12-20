محامي يون ينفي استخدام الرئيس لكلمة اعتقال في يوم الأحكام العرفية

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نفى محامي الرئيس "يون صوك يول" استخدام الرئيس لكلمة "اعتقال" في الليلة التي تم فيها الإعلان عن الأحكام العرفية.وأدلى "صوك دونغ هيون" بهذا التصريح في مؤتمر صحفي أمام محكمة الاستئناف في سيول أمس الخميس، ردا على ادعاء سابق من مفوض وكالة الشرطة الوطنية الكورية "جو جي هو" الذي قال إن "يون" أمر باعتقال النواب يوم 3 ديسمبر.وكان النائب الأول السابق لمدير وكالة المخابرات الوطنية "هونغ جانغ وان" قد أدلى بادعاء مماثل، حيث قال إن "يون" أصدر تعليمات مباشرة "باعتقال الجميع".وقال "صوك" إنه يجب التصدي لقضية العزل المتسرعة، مشددا على ضرورة إجراء تحقيق موضوعي لتحديد ما حدث يوم 3 ديسمبر.وأضاف المحامي أن الجهود جارية لتشكيل فريق دفاع عن الرئيس، وأنه سيتم الكشف عن استراتيجيته القانونية في وقت لاحق.ونفى "صوك" اتهامات الخيانة الموجهة إلى الرئيس، وقال إن الخيانة ليست شيئا يعلنه الجاني مسبقا.