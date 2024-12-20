الرئيس المؤقت يتعهد بالاستعداد المحكم بناء على التحالف مع الولايات المتحدة

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قال "هان دوك سو" رئيس الوزراء الكوري والقائم بأعمال الرئيس، إن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لضمان عدم وجود أي هفوات أمنية، من خلال الحفاظ على موقف الاستعداد المحكم استنادا إلى التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وأدلى "هان" بهذه التصريحات اليوم الجمعة خلال اجتماع لكبار مسؤولي الحكومة والحزب الحاكم في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في سيول.وقال "هان" إن الحكومة ستعمل على بناء الثقة مع الولايات المتحدة واليابان والعديد من الحلفاء الآخرين، مشيرا إلى مكالماته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "شيغيرو إيشيبا".وقال الرئيس المؤقت أيضا إن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإدارة شؤون الدولة بالتعاون مع الحزب الحاكم، متعهدا بالتعاون والتواصل مع البرلمان لتحقيق الاستقرار السريع لشؤون الدولة.وقد ركز اجتماع كبار المسؤولين من الحكومة والحزب الحاكم، وهو الأول من نوعه منذ حوالي 3 أشهر، على الأوضاع الاقتصادية في الداخل والخارج وإجراءات مساعدة الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة.