استدعاء الرئيس يون مرة أخرى للاستجواب في أزمة الأحكام العرفية

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أرسل فريق التحقيقات المشترك في قضية الأحكام العرفية إشعارا آخر إلى الرئيس "يون صوك يول"، للمثول للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في وقت سابق من هذا الشهر.وقال الفريق المشترك المكون من محققين من وكالة الشرطة ووحدة التحقيقات التابعة لوزارة الدفاع ومكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين، اليوم الجمعة، إنه أرسل الاستدعاء في الصباح.وطلب الإشعار من "يون" المثول في مكتب مكتب التحقيقات في المجمع الحكومي في "غواتشون" بمقاطعة "كيونغ كي" في الساعة 10 صباح يوم الأربعاء.وقد تم إرسال الاستدعاء إلى مقر إقامة "يون" الرسمي ومكتبين له في المكتب الرئاسي، عن طريق البريد العادي والإلكتروني.وقد تجاهل "يون" الاستدعاء الأول للفريق الذي طلب منه المثول للاستجواب يوم الأربعاء الماضي.