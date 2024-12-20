عمليات الحفر للتنقيب عن الغاز تبدأ اليوم في البحر الشرقي

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بدأت الحكومة الكورية عمليات الحفر للتنقيب عن الغاز في البحر الشرقي. وقالت شركة النفط الوطنية الكورية إن عمليات الحفر بدأت فجر اليوم الجمعة في موقع يبعد حوالي 40 كيلومترا إلى الشرق من مدينة بوهانغ.وقد وصلت سفينة الحفر "ويست كابيلا" التي تديرها شركة "سيدريل" النرويجية إلى ميناء بوسان يوم التاسع من ديسمبر لشحن الإمدادات اللازمة، ثم وصلت إلى موقع الحفر الذي يبعد 42 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من ساحل "كوريونغ بو" بمدينة بوهانغ صباح يوم الثلاثاء الماضي.ومن المتوقع أن تستغرق عملية الحفر ما بين 40 و50 يوما، على عمق يزيد عن كيلومتر، وسوف يتم الكشف عن نتائج الحفر في غضون النصف الأول من العام القادم.وسوف تقوم شركة "شلمبرغر" الأمريكية بتحليل العينات التي سيتم جمعها من خلال عمليات الحفر.وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الكورية "كيم دونغ سوب" إن عمليات الحفر مهمة لأنه يمكن من خلالها تأكيد وجود النفط والغاز في الموقع، وتحديد اتجاه الاستكشاف في المستقبل.وتعهد "كيم" ببذل أقصى الجهود لإكمال تلك العمليات دون انقطاع.