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الاقتصادية

كوريا تشهد ارتفاعا في أسعار الواردات بسبب تدهور قيمة الوون

Write: 2024-12-20 15:44:11Update: 2024-12-20 15:46:21

كوريا تشهد ارتفاعا في أسعار الواردات بسبب تدهور قيمة الوون

Photo : YONHAP News

شهدت أسعار العرض المحلي في كوريا الجنوبية زيادة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الواردات الناجم عن تدهور قيمة الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي، بينما سجلت أسعار المنتجين في شهر نوفمبر الماضي أول زيادة منذ 4 أشهر، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم في المستقبل.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر أسعار العرض المحلي في نوفمبر 124.15 نقطة، بارتفاع قدره 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق، ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ 7 أشهر.
وأشار مسؤول في البنك المركزي إلى أن أسعار الواردات شهدت ارتفاعا بدرجة أكبر من أسعار المنتجين بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار النفط العالمية.
وأضاف المسؤول أن ارتفاع سعر صرف الدولار قد يؤثر على أسعار المنتجين والمستهلكين تدريجيا.
وبلغ مؤشر أسعار المنتجين 119.11 نقطة في نوفمبر، بارتفاع نسبته 0.1% عن الشهر الأسبق.
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