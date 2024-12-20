الفجوة في معدلات تأييد الحزبين الحاكم والمعارض تسجل رقما قياسيا

Photo : YONHAP News

سجلت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أكبر تفوق على حزب قوة الشعب الحاكم منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول".وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من ديسمبر الجاري على ألف من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد الحزب الحاكم إلى 24%، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي 48%، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.وفي استطلاع آخر للرأي بشأن الرئيس الجديد المفضل في المستقبل، حصل رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" على 37% من التأييد، بينما بلغت معدلات تأييد كل من رئيس حزب قوة الشعب الحاكم السابق "هان دونغ هون" وعمدة مدينة ديغو "هونغ جون بيون" 5% على التوالي، وتلاهما رئيس حزب تشوكوك الإصلاحي بـ3%، وعمدة مدينة سيول "أوه سيه هون" ووزير التوظيف والعمل "كيم مون سو" والنائب "لي جون صوك" عن حزب الإصلاح الجديد والنائب السابق "يو سونغ مين" بـ2%.