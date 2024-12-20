القائد الجديد للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية يتولى منصبه اليوم

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تولى الجنرال "زيفيير برونسون" اليوم الجمعة منصب القائد الجديد للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية والقوات الكورية الأمريكية المشتركة وقوات الأمم المتحدة، خلفا للجنرال "بول لاكاميرا".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "باتريك رايدر" في موجز صحفي أمس الخميس إنه يود أن يشكر، نيابة عن وزير الدفاع "لويد أوستن" ووزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال "لاكاميرا" على قيادته وخدمته، وأن يحيي الجنرال "برونسون" الذي تولى المنصب.وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد رشح الجنرال "برونسون" في شهر سبتمبر الماضي لقيادة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه في الشهر نفسه.وأكد المتحدث "رايدر" أن التزام الولايات المتحدة تجاه التحالف مع كوريا الجنوبية مازال قويا.