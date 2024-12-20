المعسكر الحاكم يناقش الاستعدادات للتعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة

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عقدت الحكومة والحزب الحاكم في كوريا الجنوبية اجتماعا مشتركا رفيع المستوى، اليوم الجمعة، لمناقشة القضايا المتعلقة بانطلاق الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.واتفق المشاركون في الاجتماع في الرأي على زيادة حالة عدم اليقين داخل البلاد وخارجها، خاصة الظروف التجارية، واتفقوا على زيادة التعاون الوثيق بين الحكومة والحزب الحاكم في تنفيذ السياسات ذات الصلة.كما شددوا على ضرورة تعزيز الموقف الأمني القائم على التعاون الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، لمنع البلاد من التعرض لفراغ أمني.وخلال الاجتماع، طلب رئيس حزب قوة الشعب الحاكم بالإنابة "كوان صونغ دونغ" من الحكومة تعيين وزير جديد للدفاع، ووزير جديد للإدارة العامة والأمن، في أسرع وقت ممكن.وتبادل المشاركون الآراء حول القضايا المتعلقة بانطلاق إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، حيث أكدوا على أهمية الاعتماد على شبكة القطاع الخاص للاتصال مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وعلى أن تكون كوريا مستعدة للمفاوضات المحتملة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.واتفقوا على إنفاق ميزانية العام القادم بشكل مبكر كوسيلة لاستعادة معيشة الشعب واقتصاد البلاد.