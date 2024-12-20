إصدار تحذير من الإنفلونزا في جميع أنحاء كوريا بدءا من اليوم الجمعة

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أصدرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تحذيرا من فيروس الإنفلونزا في جميع أنحاء البلاد، بدءا من اليوم الجمعة.وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الخميس أن عدد المصابين بالإنفلونزا لكل ألف مريض بلغ 13.6 حالة في الأسبوع الماضي، في حين أن الحد الأقل لتفشي الوباء هو 8.6 حالة لكل ألف مريض.وأضافت أنه حتى الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري، استأثر المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما بأكبر عدد من الحالات بنسبة 36.9 حالة لكل ألف مريض. وتلاهم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما بنسبة 24.7 حالة لكل ألف مريض.وأوضحت الهيئة أن فيروس الإنفلونزا السائد حاليا هو من النوع "ايه"، وهو مشابه جدا للسلالة التي يتضمنها لقاح الإنفلونزا لهذا الموسم، وحثت الناس على تلقي اللقاح.وخلال فترة التحذير، سيغطي التأمين الصحي الأدوية المضادة للفيروسات للأشخاص في الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالفيروس، مثل الأطفال والنساء الحوامل.