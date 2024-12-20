المنطقة الوسطى تستعد لتساقط غزير للثلوج غدا السبت

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من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة غدا السبت في كوريا الجنوبية، خاصة في المنطقة الوسطى، وبالتالي حثت وزارة الداخلية الوكالات المسؤولة على اتخاذ استعدادات شاملة.وأصدرت الوزارة هذا الإعلان اليوم الجمعة، فيما توقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن ينتشر تساقط الثلوج من الساحل الغربي إلى جميع أنحاء البلاد بحلول يوم السبت.ومن المتوقع أن تتلقى بعض المناطق، بما في ذلك المنطقة الوسطى، ما يصل إلى 10 سنتيمترات من الثلوج.وأصدرت الوزارة تعليمات للسلطات بمراقبة أحوال الطقس على مدار الساعة وتنفيذ أنظمة استباقية للاستجابة لحالات الطوارئ.كما طلبت أيضا تنفيذ مراقبة مستمرة للمرافق المعرضة للخطر، ودعت مركبات إزالة الثلوج إلى العمل بسرعة لرش الطرق بمواد إزالة الجليد.