كوريا الجنوبية تطلق بنجاح ثالث قمر اصطناعي عسكري للتجسس

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أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح ثالث قمر اصطناعي عسكري للتجسس من مركز فضائي في الولايات المتحدة أول من أمس السبت.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، انطلق الصاروخ التابع لشركة "سبيس إكس" من طراز "فالكون 9" الذي يحمل قمر التجسس الكوري في الساعة 8:34 من مساء السبت بتوقيت سيول، من قاعدة "فاندنبرغ" الفضائية.وأتم إرسال القمر الاصطناعي إلى المدار في الساعة 9:24 مساء ونجح في الاتصال بمحطة أرضية خارجية في الساعة 11:30 مساء، وهي خطوة تؤكد الإطلاق الناجح.وسوف يقوم القمر الاصطناعي بمراقبة كوريا الشمالية بعد أشهر من الاختبار.وكان قد تم إطلاق أول وثاني قمرين اصطناعيين للتجسس لكوريا الجنوبية من الولايات المتحدة في ديسمبر من العام الماضي وأبريل من هذا العام. وبالنسبة للقمر الاصطناعي الثالث فهو مزود برادارات ذات فتحة تركيبية تلتقط البيانات باستخدام الموجات الدقيقة ويمكنها جمع البيانات بغض النظر عن الظروف الجوية.