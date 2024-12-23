تضمين كاكاو توك في قائمة الخدمات الخاضعة لهيئة تنظيم الاتصالات الروسية

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تم تضمين خدمة رسائل الهاتف المحمول في كوريا الجنوبية "كاكاو توك" في قائمة الخدمات الخاضعة لهيئة تنظيم الاتصالات الروسية.وبحسب وسائل الإعلام الروسية، تم تسجيل كاكاو توك وإحدى عشرة خدمة أخرى قسرا بواسطة الهيئة الفيدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام الجماهيرية، باعتبارها "منظمات توزيع معلومات". وتلتزم الخدمات المسجلة باعتبارها منظمات توزيع معلومات بتخزين المعلومات عن المستخدمين والرسائل على الأراضي الروسية والامتثال لمتطلبات أجهزة الأمن الروسية.وزعمت منظمة "روسكوم سفوبودا"، وهي مجموعة مدنية روسية معنية بحماية الحقوق الرقمية، أن هيئة الأمن الفيدرالية الروسية تعتزم مراقبة مستخدمي خدمات الرسائل الاثنتي عشرة.وقد صنفت الرئاسة الروسية، كرملين، هذه المنظمة، التي تعارض الرقابة على الإنترنت، باعتبارها "عميلا أجنبيا"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الجواسيس في روسيا.