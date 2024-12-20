6.8 % زيادة في صادرات كوريا خلال أول 30 يوما من ديسمبر

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شهدت قيمة الصادرات الكورية ارتفاعا في شهر ديسمبر الجاري بفضل زيادة صادرات أشباه الموصلات.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات الكورية في أول 20 يوما من ديسمبر 40.3 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وزاد متوسط قيمة الصادرات اليومية بنسبة 3.5% ليصل إلى مليارين و520 مليون دولار، بينما زاد عدد أيام العمل بمقدار نصف يوم مقارنة بالعام الماضي إلى 16 يوما.بهذا سجلت قيمة الصادرات الكورية زيادة لـ14 شهرا متتالية.وحسب القطاعات، زادت قيمة الصادرات من أشباه الموصلات بـ23.4%، لتمثل 20.4% من إجمالي قيمة الصادرات الكورية، بزيادة نسبتها 2.7% عن العام الماضي.وبلغت نسبة الزيادة في صادرات قطع غيار السيارات 8.9%، وملحقات الكمبيوتر 79.7%، بينما بلغت نسبة الانخفاض في صادرات السيارات 0.2%، والمنتجات النفطية 14.6%.وحسب الدول، بلغت نسبة الزيادة في الصادرات الكورية إلى الصين 12.4%، والولايات المتحدة 6%، والاتحاد الأوربي 28.3%، وفيتنام 7.6%، فيما بلغت نسبة الانخفاض في الصادرات الكورية لهونغ كونغ 10%.ومن ناحية أخرى، بلغت قيمة الواردات الكورية خلال العشرين يوما الأولى من ديسمبر 39 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7.5% مقارنة بالعام الماضي.وارتفعت قيمة الواردات من أشباه الموصلات بـ27.8%، ومعدات تصنيع أشباه الموصلات بـ67.9%، بينما انخفضت قيمة واردات الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والغاز والفحم.وبذلك يكون الميزان التجاري الكوري قد حقق فائضا بمقدار مليار و348 مليون دولار.