فرقة ستراي كيدز تتصدر قائمة بيلبورد 200 للمرة السادسة

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تصدرت فرقة "ستراي كيدز" الشبابية الكورية قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية للألبومات للمرة السادسة بألبومها "هوب".بهذا أصبحت فرقة "ستراي كيدز" أول فنان يتمكن من تحقيق صدارة لقائمة "بيلبورد 200" لألبوماته الستة وبشكل متتال منذ إطلاق القائمة في عام 1956.وقالت "بيلبورد" أمس الأحد إن ألبوم "هوب" لفرقة "ستراي كيدز" احتل صدارة القائمة بعد أن بلغ حجم مبيعات الألبوم 187 ألف نسخة منذ الكشف عنه يوم الثالث عشر من ديسمبر.ويمثل ألبوم "هوب" ألبوم الفرقة السادس الذي يتصدر قائمة "بيلبورد 200"، بعد ألبومي "أورديناري" و"ماكسيدانت" في عام 2022، وألبومي "ستار- 5" و"روك - ستار" في العام الماضي، وألبوم "إيت" في شهر يوليو الماضي.ويضم ألبوم "هوب" 12 أغنية، منها الأغنية الرئيسية بعنوان "ووكينغ أون ووتر".