الحكومة الكورية توضح لترامب الوضع الداخلي الحالي

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قال نائب وزير الخارجية الكوري "كيم هونغ كيون" إن الحكومة أوضحت الوضع الحالي في كوريا الجنوبية في أعقاب محاولة الرئيس "يون صوك يول" الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعزله، للرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب".وأدلى "كيم" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الأحد لدى وصوله إلى مطار دالاس بالولايات المتحدة في زيارة لواشنطن تهدف لتعزيز الدبلوماسية معها.وقال نائب الوزير "كيم" إن الحكومة الكورية ظلت تتواصل مع "ترامب" حتى قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقدمت له شرحا حول الوضع المحلي الراهن في كوريا الجنوبية.وأكد أن سيول ستستمر في إجراء اتصالات مع "ترامب" حتى إطلاق إدارة جديدة في الولايات المتحدة، لكنه أضاف أنه ليس لديه خطة لإجراء لقاء مع شخصيات من جانب "ترامب" خلال زيارته الحالية.وردا على سؤال حول تصور "ترامب" للوضع في كوريا الجنوبية، قال "كيم" إنه مثلما شهد العالم أجمع مدى مرونة الديمقراطية في كوريا الجنوبية، يجب أن يكون لديه فهم واضح للوضع.ومن المقرر أن يلتقى "كيم" مع نائب وزير الخارجية الأمريكي "كيرت كامبل" اليوم لمناقشة القضايا المتعلقة بالعلاقات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتعاون الثلاثي بين سيول وواشنطن واليابان، بالإضافة إلى قضية كوريا الشمالية.وبعد اختتام زيارته للولايات المتحدة، سيتوجه "كيم" إلى طوكيو لإجراء محادثات مع نظيره الياباني.