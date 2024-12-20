الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الكوريتان

توقعات بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا تقوق سرعته سرعة الصوت قريبا

Write: 2024-12-23 14:02:03Update: 2024-12-23 14:30:49

توقعات بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا تقوق سرعته سرعة الصوت قريبا

Photo : YONHAP News

توقعت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن تقوم كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت قريبا وبشكل مفاجئ.
كما توقعت أن يكون الوقت الأرجح للإطلاق قبل أو بعد المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم المقرر عقده أواخر ديسمبر الجاري.
وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه سيكون من الصعب على كوريا الشمالية إطلاق 3 أقمار اصطناعية للتجسس في غضون هذا العام كما أعلنت من قبل، لكن هناك احتمالا كبيرا بأن تشن بيونغ يانغ استفزازات صاروخية ونووية من أجل أخذ زمام المبادرة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب".
وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي يقوم بتحليل تحركات كوريا الشمالية بالتعاون الوثيق مع سلطات المخابرات المحلية والخارجية، مشددة على أهمية أن تكون البلاد على أتم الاستعداد لمواجهة استفزازات محتملة من قبل كوريا الشمالية.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;