توقعات بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا تقوق سرعته سرعة الصوت قريبا

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توقعت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن تقوم كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت قريبا وبشكل مفاجئ.كما توقعت أن يكون الوقت الأرجح للإطلاق قبل أو بعد المؤتمر العام لحزب العمال الحاكم المقرر عقده أواخر ديسمبر الجاري.وقالت هيئة الأركان المشتركة إنه سيكون من الصعب على كوريا الشمالية إطلاق 3 أقمار اصطناعية للتجسس في غضون هذا العام كما أعلنت من قبل، لكن هناك احتمالا كبيرا بأن تشن بيونغ يانغ استفزازات صاروخية ونووية من أجل أخذ زمام المبادرة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد "دونالد ترامب".وأكدت أن الجيش الكوري الجنوبي يقوم بتحليل تحركات كوريا الشمالية بالتعاون الوثيق مع سلطات المخابرات المحلية والخارجية، مشددة على أهمية أن تكون البلاد على أتم الاستعداد لمواجهة استفزازات محتملة من قبل كوريا الشمالية.