كوريا الأولى في سوق استيراد مواد البطاريات في الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

تبين أن كوريا الجنوبية احتلت المركز الأول في سوق استيراد مواد البطاريات في الولايات المتحدة.وطبقا لتحليل أجرته الرابطة الكورية للتجارة الدولية لتقرير تجاري صادر عن الأمم المتحدة، بلغت قيمة مواد البطاريات الرئيسية التي استوردتها الولايات المتحدة في العام الماضي، 9 مليارات و698 مليون دولار، بزيادة نسبتها 93.1% عن عام 2020.وأشار التقرير إلى أن حصة الصين انخفضت من إجمالي قيمة واردات الولايات المتحدة من مواد البطاريات، بينما زادت حصة كوريا الجنوبية بشكل كبير.وكانت الصين قد تصدرت السوق الأمريكية لاستيراد مواد البطاريات في عام 2020، بـ28.9% من حصتها، وتلتها كل من اليابان وألمانيا وكندا.ثم ارتفعت حصة كوريا الجنوبية واليابان إلى مستوى 33.7% و26,4% على التوالي في العام الماضي، فيما انخفضت حصة الصين إلى 8.4%.وسجلت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من مواد البطاريات للولايات المتحدة 3 مليارات و268 مليون دولار في العام الماضي، بفضل أن قامت شركات "إل جي" و"إس كي" و"سام سونغ" بإنشاء مصانعها للبطاريات في الولايات المتحدة.