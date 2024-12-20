ترامب يبدي اهتمامه بالوضع الحالي في كوريا الجنوبية

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قال "تشونغ يونغ جين" رئيس مجموعة "شين سيه كيه" الكورية إنه التقى بالرئيس الأمريكي المنتخب "دونالد ترامب" في أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة، موضحا أن "ترامب" أبدى اهتمامه بالوضع الحالي في كوريا الجنوبية.وكان "تشونغ" قد زار الولايات المتحدة بدءا من يوم السادس عشر من ديسمبر ولمدة 6 أيام بناء على دعوة تلقاها من "ترامب جونيور" الابن الأكبر للرئيس المنتخب "دونالد ترامب".وفي أثناء الزيارة، أقام "تشونغ" في منتجع "مارالاغو" الخاص بترامب في ولاية فلوريدا.وفي تصريح أدلى به "تشونغ" للصحفيين فور عودته للبلاد، قال إنه أجرى لقاءات مع عدد من الشخصيات التي قدمها له "ترامب جونيور".وقال إنه أجرى لقاء مع الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" لمدة 15 دقيقة، إلا أنه رفض الكشف عن التفاصيل المتعلقة بذلك اللقاء.وأضاف "تشونغ" أن الرئيس المنتخب "ترامب" أبدى اهتمامه بالوضع الحالي في كوريا الجنوبية.