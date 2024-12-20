الحكومة الأمريكية تقدم مساعدة مالية استثمارية لسام سونغ

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أعلنت الحكومة الأمريكية أنها قررت بشكل نهائي تقديم مساعدة مالية تبلغ 4 مليارات و745 مليون دولار لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات لاستثمارها في بناء مرافقها لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة.وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت في شهر أبريل الماضي أنها ستقدم 6.4 مليار دولار لسام سونغ، مقابل قرار سام سونغ ببناء مصنع لأشباه الموصلات في ولاية تكساس حتى عام 2030 باستثمارات تزيد عن 40 مليار دولار.وقد سنت الحكومة الأمريكية في عام 2022 قانون الرقائق لتشجيع الاستثمار في إنتاج أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة.وبناء على هذا القانون، تم إعداد ما يقرب من 50 مليار دولار من الإعانات، وبدأت شركات عالمية، بما في ذلك "سام سونغ" الكورية، و"تي إس إم سي" التايوانية، و"إس كي هاينكس" الكورية، في بناء مرافق لإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة من أجل الحصول على الإعانات.وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة الماضي أنها ستقدم ما يصل إلى 458 مليون دولار من الدعم لشركة "إس كي هاينكس" الكورية.