إطلاق هيئة تشاورية بين الحكومة والحزبين الحاكم والمعارض لحل الفوضى السياسية

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من المقرر إطلاق هيئة تشاورية بين الحكومة والحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي يوم الخميس القادم، ليتم من خلالها مناقشة سبل حل الفوضى السياسية الراهنة.جاء هذا القرار في اجتماع عقد اليوم الاثنين بين زعيمي التكتل البرلماني للحزبين الحاكم والمعارض برئاسة رئيس البرلمان.وسيعقد أول اجتماع للهيئة التشاورية يوم الخميس القادم بحضور الرئيس بالإنابة "هان دوك سو"، ورئيس البرلمان "او وان شيك"، ورئيسي الحزبين الحاكم والمعارض، بحيث تتم مناقشة القضايا المتعلقة بسبل حل الفوضى السياسية في الاجتماعات على مستوى العمل التي ستعقد لاحقا بين زعيمي التكتل البرلماني للحزبين الحاكم والمعارض.ومن ناحية ثانية، واصل الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي مواجهاتهما حول ما إذا كان سيتم عزل الرئيس بالإنابة "هان دوك سو".وقال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إنه سيتخذ الخطوات اللازمة لعزل الرئيس بالإنابة "هان"، إذا لم يصدر قانون المدعى الخاص للتمرد، وقانون المدعي الخاص الآخر ضد السيدة الأولى "كيم كون هي" حتى يوم الغد الثلاثاء.وفي السياق نفسه، تبين أنه لن يتم رفع قانوني المدعي الخاص المذكورين إلى مجلس الوزراء المقرر عقده غدا الثلاثاء.