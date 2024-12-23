المحكمة الدستورية تعتبر وثائق قضية عزل الرئيس يون تم استلامها

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اعتبرت المحكمة الدستورية أن إشعار قضية العزل والوثائق الأخرى التي أرسلتها إلى الرئيس "يون صوك يول" قد "تم استلامها".وكشف نائب المدير العام لمكتب الإعلام التابع للمحكمة "تشون جيه هيون" عن قرار المحكمة خلال جلسة إحاطة في سيول اليوم الاثنين، بعد أن رفض "يون" وموظفوه استلام وثائق المحكمة عدة مرات.وأرسلت المحكمة الدستورية العديد من وثائق العزل إلى مقر إقامة "يون" الرسمي يوم الخميس الماضي.كما وصلت الوثائق، بما في ذلك وثيقة تبلغ "يون" باستلام المحكمة لطلب العزل المقدم من البرلمان ضده، إلى المقر الرئاسي يوم الجمعة، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض استلامها.وقررت المحكمة اعتبار أن الوثائق قد تم تسليمها إلى "يون" لحظة وصولها إلى المقر الرئاسي.وطلبت المحكمة من "يون" تقديم رد على طلباتها في غضون 7 أيام من تاريخ التسليم، مما يعني أن الرئيس لديه مهلة حتى يوم الجمعة القادم لتقديم إجاباته، على الرغم من أنه غير ملزم بذلك.ومع القرار الأخير، ستمضي المحكمة قدما في خطتها لعقد مؤتمر قبل النظر في قضية عزل "يون" يوم الجمعة، كما هو مقرر.