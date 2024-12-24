1 من كل 3 شركات تصدير كورية تتوقع انخفاض الصادرات في عام 2025

Photo : YONHAP News

قالت واحدة من بين كل ثلاث شركات تصدير في كوريا الجنوبية لإنها بالقلق من انخفاض الصادرات خلال العام القادم بسبب زيادة المنافسة مع الصين والتغييرات السياسية المتوقعة من إدارة ترامب الأمريكية القادمة.ووفقا لـ"التقرير الاقتصادي الإقليمي" الذي أصدره البنك المركزي الكوري أمس الاثنين، أظهر استطلاع للرأي أجري على 200 شركة تصدير في الفترة من 9 إلى 30 سبتمبر أن 32.5% من أفضل 20% من الشركات حسب حجم الصادرات، تتوقع انخفاض الصادرات خلال العام القادم.وقال 2.5% من الشركات إنها تتوقع انخفاض الصادرات بأكثر من 10%، بينما توقعت 10% من الشركات انخفاضا يتراوح بين 5% و10%، وقالت 20% إنها تتوقع انخفاضا يتراوح بين 0% و5%.وتوقعت 67.5% من الشركات المشاركة في الاستطلاع أن تستمر الصادرات في الارتفاع، بينما توقعت 32.5% معدل نمو يتراوح بين 0% و5%، وتوقعت 27.5% ارتفاعا يتراوح بين 5% و10%، وتوقعت 7.5% ارتفاعا يزيد عن 10%.وفيما يتعلق بالعوامل السلبية المتعلقة بالصادرات في العام القادم، أشارت الشركات المشاركة في الاستطلاع إلى المنافسة الشديدة بسبب الإفراط في الإنتاج في الصين وانخفاض أسعار الصادرات باعتبارها أكبر مصدر للقلق، وتلاه التباطؤ الاقتصادي في أسواق التصدير الرئيسية وتعزيز الحمائية العالمية، بما في ذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.