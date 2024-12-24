مراجعة كتاب تعليم اللغة الكورية الموحد للعمال الأجانب لأول مرة منذ 11 عاما

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تمت مراجعة كتاب تعليم اللغة الكورية الموحد للعمال الأجانب الذين يستعدون لاختبار إجادة اللغة الكورية لنظام تصريح العمل "إي بي إس توبيك"، لأول مرة منذ أحد عشر عاما.وأعلنت هيئة تنمية الموارد البشرية في كوريا أمس الاثنين أنها قامت بمراجعة الكتاب الدراسي بالكامل بعد إجراء استطلاعات ومقابلات معمقة مع العمال الأجانب وأصحاب العمل لتحليل متطلبات الوظائف في البيئات الصناعية الفعلية.وتقسم النسخة المنقحة من الكتاب فئات التعلم إلى "اللغة الكورية اليومية" و"اللغة الكورية في مكان العمل".وسوف يتم توزيع الكتب المدرسية المحدثة في 17 دولة ترسل عمالها بموجب نظام تصاريح العمل.وسوف يكون الكتاب متاحا أيضا للتنزيل المجاني على موقع اختبار كفاءة اللغة الكورية التابع لهيئة تنمية الموارد البشرية: www.epstopik.hrdkorea.or.kr