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الاقتصادية

الحكومة الكورية تتوقع نموا اقتصاديا في نطاق 1% لعام 2025

Write: 2024-12-24 10:36:18

الحكومة الكورية تتوقع نموا اقتصاديا في نطاق 1% لعام 2025

Photo : YONHAP News

قال وزير المالية الكوري "تشيه سانغ موك" إن اقتصاد كوريا الجنوبية من المرجح أن يسجل نموا في نطاق 1% خلال العام القادم.

وأدلى تشيه بهذه التوقعات أمس الاثنين في تصريحات للصحفيين، حيث قال إن الاقتصاد سيشهد نموا أقل بقليل من معدل النمو المحتمل البالغ 2% حيث تواجه البلاد حتما تباطؤا اقتصاديا بسبب مخاطر الهبوط الكبيرة.

وقال تشيه إن معنويات المستهلكين تتقلص بسبب الأوضاع السياسية الأخيرة في وقت كان فيه الطلب المحلي أكثر تباطؤا مما كان متوقعا في البداية.

وأضاف أن نمو الصادرات من المرجح أن يتباطأ بسبب دورة أشباه الموصلات، وأن هناك شكوكا تحيط بالتجارة قبل إطلاق إدارة دونالد ترامب الثانية.

وسارع تشيه إلى إضافة أن أحدث المؤشرات الاقتصادية لا تشير إلى وجود أزمة، مؤكدا أنه من الضروري معالجة الصعوبات التي يواجهها الناس وتبديد حالة عدم اليقين التجاري.

يذكر أن الحكومة الكورية توقعت في يوليو أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.2% في عام 2025.
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