زيلينسكي يقول إن أكثر من 3 آلاف جندي كوري شمالي قُتلوا أو أصيبوا في الحرب

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قال الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" إن أكثر من ثلاثة آلاف جندي كوري شمالي قُتلوا أو جُرحوا في أثناء القتال ضد القوات الأوكرانية في منطقة "كورسك" الروسية.ووفقا لوكالة رويترز ووكالة الأنباء الفرنسية، فقد أدلى زيلينسكي بهذه التصريحات أمس الاثنين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال إنه تلقى إحاطة من القائد العام للجيش "أوليكساندر سيرسكي" بشأن الوضع في منطقة كورسك.كما حذر الرئيس الأوكراني من مخاطر إرسال كوريا الشمالية قوات ومعدات عسكرية إضافية للجيش الروسي. ودعا زيلينسكي إلى استجابة أقوى من الحلفاء، وأكد أن العالم بحاجة إلى فهم أن "التعاون المتزايد بين موسكو وبيونغ يانغ" يؤدي إلى زيادة متناسبة في "خطر زعزعة الاستقرار حول شبه الجزيرة الكورية وفي المناطق أو المياه المجاورة".ويقول الخبراء إن عدد الضحايا الذي قدمه زيلينسكي أكبر بكثير من الرقم الذي قدرته هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، التي قالت أمس الاثنين إن القوات الكورية الشمالية تكبدت حوالي 1100 قتيل وجريح في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وأن بيونغ يانغ ربما تستعد لنشر المزيد من القوات في المنطقة.