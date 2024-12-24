الرئيس بالوكالة يحث البرلمان على التوصل لحل لمشروعات قوانين التحقيق الخاصة

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حث الرئيس الكوري بالوكالة "هان دوك سو" البرلمان على التوصل إلى حل فيما يتعلق بمشروعي قانونيْن لتعيين مستشارين خاصين يستهدفان الرئيس "يون صوك يول" والسيدة الأولى "كيم كون هي" وتعيين ثلاثة قضاة للمحكمة الدستورية.ووجه هان هذه الدعوة اليوم الثلاثاء في أثناء رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء، حيث قال إن هناك حدودا واضحة لما يمكن للحكومة أن تفعله بمفردها دون تعاون الدوائر السياسية وفهم الشعب. وشدد الرئيس بالوكالة على أن الأحزاب السياسية يجب أن تبدأ المناقشات والمفاوضات للتعامل بحكمة مع مشروعات قوانين المستشارين الخاصين وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، وهي قضايا قد تختلف فيها التفسيرات القانونية والآراء السياسية بشكل كبير.وقال هان إنه ما لم تبذل الأحزاب السياسية جهدا كبيرا لإنشاء إطار قانوني عادل يمكن أن يتفق عليه كل من سلطات التحقيقات والحزب الذي يتم التحقيق معه، فسوف يكون هناك خطر كبير يتمثل في نمو انعدام الثقة والكراهية بشكل أكثر شدة داخل كوريا.وأضاف الرئيس بالوكالة أنه يأمل بصدق أن يتوصل البرلمان، بقيادة رئيسه "او وان شيك"، إلى حل يتوافق مع الدستور والقانون بشأن تلك القضايا.