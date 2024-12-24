تراجع معنويات المستهلكين في كوريا إلى أقل مستوياتها منذ عام 2008

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تدهورت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وسط تقلبات متزايدة في السوق المالية وزيادة عدم اليقين السياسي بعد محاولة الرئيس "يون صوك يول" الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.ووفقا للبنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر معنويات المستهلكين المركب 88.4 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 12.3 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.ويعد هذا هو أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2008، عندما انخفض المؤشر بمقدار 12.6 نقطة، ليهبط إلى ما دون مستوى 100 نقطة، الي يفصل بين التفاؤل والتشاؤم.كما سجل المؤشر أقل مستوى له منذ نوفمبر 2022.وانخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات الاقتصادية للمستهلكين، وهو أحد المؤشرات الستة التي تشكل المؤشر المركب لمعنويات المستهلكين، بمقدار 18 نقطة مقارنة بالشهر الماضي، ليصل إلى 56 نقطة.