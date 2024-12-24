استبعاد مثول الرئيس يون للاستجواب غدا الأربعاء

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من المستبعد أن يمثل الرئيس "يون صوك يول" أمام سلطات التحقيق غدا الأربعاء لاستجوابه بشأن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يوم 3 ديسمبر.وقال "صوك دونغ هيون" المستشار القانوني للرئيس المعزول "يون"، للصحفيين اليوم الثلاثاء، إنه من غير المرجح أن يمثل الرئيس للاستجواب.وقال "صوك" إن "يون" يعتقد أن قضية عزله في المحكمة الدستورية لها الأولوية، حيث يتوجب عليه شرح موقفه لقضاة المحكمة الدستورية والشعب.وقد أرسل فريق تحقيقات مشترك بين الشرطة ووزارة الدفاع ومكتب التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين، في وقت سابق طلبا ثانيا إلى "يون" للمثول للاستجواب في مكتب التحقيقات في "غوا تشون" بحلول الساعة العاشرة من صباح الغد الأربعاء.وقام الفريق بمحاولات متعددة لتسليم الاستدعاء إلى "يون"، ولكن تم رفضها جميعا.