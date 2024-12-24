تعيين كوان يونغ شيه رئيسا للجنة التوجيهية الطارئة لحزب قوة الشعب

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تم تعيين النائب "كوان يونغ سيه" رئيسا للجنة التوجيهية الطارئة لحزب قوة الشعب الحاكم.وأعلن زعيم حزب قوة الشعب والرئيس المؤقت اللجنة "كوان صونغ دونغ" عن هذا الاختيار اليوم الثلاثاء خلال اجتماع لنواب الحزب في البرلمان.ويأتي ذلك بعد 10 أيام من تمرير البرلمان قرارا بعزل الرئيس "يون صوك يول" بسبب فرضه للأحكام العرفية، وبعد 8 أيام من استقالة الرئيس السابق للحزب "هان دونغ هون" من منصبه.وقال الرئيس المؤقت للحزب إن النائب "كوان"، وهو نائب عن منطقة العاصمة لخمس دورات برلمانية، معروف بقدراته وقيادته، وقد شغل مناصب رئيسية في كل من الحزب والحكومة.وأعرب عن أمله في أن يعمل "كوان" على تحقيق الاستقرار في شؤون الدولة والسعي لتحقيق الوحدة والتغييرات داخل الحزب.ويخطط الحزب للموافقة رسميا على تعيين "كوان" من خلال جلسات اللجنة الوطنية الدائمة واللجنة الوطنية المقرر عقدهما يومي الخميس والاثنين على التوالي.