الحزب المعارض يعلن عزمه الشروع في عزل الرئيس المؤقت هان

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أعلن الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، اليوم الثلاثاء أنه سيبدأ على الفور عملية عزل الرئيس المؤقت "هان دوك سو".وكشف زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي "بارك تشان ديه" عن القرار خلال اجتماع لقيادة الحزب في البرلمان، قائلا إن "هان" أوضح خلال اجتماع لمجلس الوزراء أنه لن يصدر كما طُلب منه مشروعي قانونين خاصين للتحقيق مع الرئيس المعزول "يون صوك يول" والسيدة الأولى "كيم كون هيه".وقال "بارك" إن خطوة "هان" لا يمكن تفسيرها إلا على أنها محاولة لتأخير التحقيقات الخاصة وإطالة أمد التمرد.وحذر الحزب الديمقراطي في وقت سابق من أنه سيحاسب "هان" إذا لم يمتثل لإصدار مشروعي القانونين بحلول اليوم الثلاثاء، مما يشير إلى أنه سيتخذ خطوات لعزله.ومن المتوقع أن يقرر الحزب الديمقراطي موعد تقديم مقترح عزل "هان" في المناقشات التي ستجري في المساء.