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الاقتصادية

كوريا تصدّر مروحيات سوريون إلى العراق للمرة الأولى

Write: 2024-12-24 16:18:02Update: 2024-12-24 16:23:48

كوريا تصدّر مروحيات سوريون إلى العراق للمرة الأولى

Photo : YONHAP News

أبرمت  الشركة  الكورية لصناعات  الطيران  والفضاء عقدا  لبيع  وتوريد المروحية  "سوريون"  مع  الحكومة  العراقية، بقيمة  تبلغ  حوالي  100  مليون  دولار،  وهو  ما  يمثل  3.6%  من  إجمالي  مبيعات الشركة  الكورية  خلال  العام  الماضي، وسوف  تستمر  فترة  العقد  من  يوم  31  مارس  من  العام  القادم 2025  وحتى  نهاية  مارس  من  عام  2029.
وقالت  وزارة  الداخلية العراقية  في  منشور  على  مواقع  التواصل  الاجتماعي إنها  أبرمت  عقدا  لاستيراد  مروحيتين سوريون  مع  الشركة الكورية،  موضحة  أن  الطائرتين  خاصتين بإطفاء  الحرائق،  وأن  العقد  يشمل  تكاليف  تدريب  الطيارين  العراقيين والفنيين  المتخصصين  في  الصيانة.
الجدير  بالذكر  أن  الطائرة  سوريون، التي  تحتفل  بالذكرى الحادية  عشرة  على  دخولها  الخدمة هذا  العام،  كان  قد  تم  تطويرها  لأول  مرة  كطائرة هليكوبتر  متنقلة  تابعة  للجيش  الكوري، وتم  تطويرها  منذ  ذلك  الحين  إلى  أكثر  من  10  نماذج،  لتستخدم في  مجالات  تشمل  المناورات  البرمائية، والإخلاء  الطبي،  وحرس  السواحل،  ومكافحة الحرائق،  والغابات،  مما  يثبت  موثوقيتها وقدرتها  على  تنفيذ  المهام.
وحاليا،  يتم  تشغيل  حوالي  300  طائرة  سوريون كمروحيات  عسكرية  وحكومية في  كوريا،  وفي  عام  2026،  سيتم  تطوير  نماذج  إضافية قادرة  على  أداء  مهام  خاصة  مثل  البحث  عن  الألغام، وغيرها.
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