تقرير يقول إن كوريا الشمالية اقترحت أولا إرسال قوات إلى روسيا

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس إن إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا قد تحقق من خلال اقتراح كوريا الشمالية بذلك أولا.ووفقا لمسؤولين في المخابرات الأمريكية، تم إرسال قوات كورية شمالية بناء على فكرة طرحتها بيونغ يانغ أولا ثم وافق عليها الرئيس الروسي "فلادمير بوتين" فورا.وكان "سامويل بابارو" قائد القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قد قال خلال اجتماع متعلق بالأمن عقد في مكتبة "رونالد ريغان" التذكارية في ولاية كاليفورنيا يوم 7 من شهر ديسمبر الجاري، إن كوريا الشمالية هي التي اقترحت أولا إرسال قوات إلى روسيا، ثم قبلت روسيا ذلك العرض.ونقل تقرير صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أوكراني قوله إنه خلال مشاركة الجنود الكوريين الشماليين في المعارك على الخطوط الأمامية في منطقة كورسك الروسية، قُتل بالفعل حوالي 200 منهم كما أصيب عدد آخر.وأضاف التقرير أن الجنود الكوريين الشماليين يتلقون علاجا طبيا أفضل من الجنود الروس، حيث يتم نقلهم على الفور عند إصابتهم إلى مستشفى كبير في كورسك لتلقي العلاج.