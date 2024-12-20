توقعات بمشاركة كوريا الشمالية في العرض العسكري لعيد النصر الروسي القادم

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قالت الرئاسة الروسية، كرملين، إن كوريا الشمالية قد تشارك في الاحتفالات بعيد النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية التي ستقام في روسيا العام القادم.ونقل تقرير نشرته وكالة سبوتنك الروسية للأنباء عن المساعد الرئاسي "يوري اوشاكوف" قوله إن الوفود التي سترسلها العديد من الدول ستشارك في العرض العسكري الذي سيقام يوم 9 مايو القادم احتفالا بمرور 80 عاما على النصر.وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت يوم 30 من نوفمبر الماضي إن وزير الدفاع "أندريه بيلوسوف" الذي زار كوريا الشمالية آنذاك قد وجه دعوة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" لحضور عرض العام القادم.يشار إلى أن روسيا تنظم سنويا فعالية خاصة بعيد النصر في الميدان الأحمر يوم 9 مايو، لإحياء ذكرى اليوم الذي انتصر فيه الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية في عام 1945.ومن المتوقع أن يتم في فعالية العام القادم عرض مختلف الوحدات العسكرية والأسلحة الروسية كما ستسير قوات كورية شمالية جنبا إلى جنب مع القوات الروسية في العرض العسكري من أجل التأكيد على العلاقة العسكرية الوثيقة بين البلدين.