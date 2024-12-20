القائم بأعمال الرئيس يتطلع إلى تسوية برلمانية للقضايا الراهنة بقيادة رئيس البرلمان

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أعرب رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو"، القائم بأعمال الرئيس، عن تطلعه إلى توصل البرلمان لحلول قانونية مناسبة بقيادة "او وان شيك" رئيس البرلمان، وذلك فيما يتعلق بالتحقيقات الخاصة ومسألة تعيين قضاة المحكمة الدستورية.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حيث أعرب هان أيضا عن اعتقاده بأن هناك حدودا واضحة في أعمال الحكومة بمفردها دون التعاون من قبل الأوساط السياسية وتفهم الشعب.وأشار إلى أنه رغم تسيير الدبلوماسية والأمن والأمن العام والإدارة والاقتصاد والمال بشكل سلس إلا أن المحور الرئيسي الذي يشمل هذه المجالات كلها هو السياسة، وأضاف أن جوهر السياسة يكمن في تسوية الخلافات وتوحيد الشعب.وقال إنه يطلب بكل صدق من الساسة القيام بذلك الدور، مؤكدا على أنه إذا لم يتمكنوا من ذلك، فسوف يكون من الصعب على كوريا الجنوبية التغلب على أزمتها الحالية.وأكد هان على أن معالجة القضايا الراهنة التي تتصادم فيها التفسيرات القانونية والآراء السياسية، مثل معالجة قانون التحقيقات الخاصة وتعيين قضاة المحكمة الدستورية، تحتاج بالضرورة إلى التعاون قبل كل شيء بين المعسكرين الحاكم والمعارض.