بوسكو الأكثر تنافسية في صناعة الحديد والصُلب العالمية للعام الـ15

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تم اختيار شركة بوسكو الكورية لإنتاج الحديد والصلب لتكون الشركة الأكثر قدرة تنافسية على مستوى العالم، للعام الخامس عشر على التوالي.وقالت شركة بوسكو اليوم إنها احتلت المرتبة الأولى في مجال القدرة التنافسية بين شركات الحديد والصلب العالمية، في تقييم الشركات الذي أصدرته منصة "ورلد ستيل دايناميكس" المتخصصة في التحليلات ذات الصلة، أمس الاثنين.يذكر أن المنصة التي كان قد تم تأسيسها في عام 1999، تعلن سنويا عن ترتيب القدرات التنافسية من خلال تقييم 23 بندا، بما في ذلك الابتكار التكنولوجي وحجم الإنتاج والسلامة المالية لـ35 شركة في هذا القطاع منذ عام 2002.وظلت بوسكو تحتل المرتبة الأولى للعام الخامس عشر على التوالي منذ عام 2010، وتلتها شركة "نوكور" الأمريكية في المرتبة الثانية ثم شركة "نيبون ستيل" اليابانية في المرتبة الثالثة.وكان قد تم أيضا اختيار بوسكو في شهر أبريل الماضي كأفضل عضو مستدام في الاتحاد العالمي للصلب لمدة 3 أعوام متتالية.كما حصلت في أكتوبر على أعلى الجوائز في ثلاث فئات، وهي: الابتكار التكنولوجي، والاتصالات، والتعليم والتدريب، ضمن جوائز الجمعية العالمية للصلب.