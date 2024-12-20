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الاقتصادية

بوسكو الأكثر تنافسية في صناعة الحديد والصُلب العالمية للعام الـ15

Write: 2024-12-24 16:22:09Update: 2024-12-24 16:27:01

بوسكو الأكثر تنافسية في صناعة الحديد والصُلب العالمية للعام الـ15

Photo : YONHAP News

تم  اختيار  شركة  بوسكو  الكورية لإنتاج  الحديد  والصلب لتكون  الشركة  الأكثر قدرة  تنافسية  على  مستوى  العالم، للعام  الخامس  عشر  على  التوالي.
وقالت  شركة  بوسكو  اليوم  إنها  احتلت  المرتبة الأولى  في  مجال  القدرة  التنافسية بين  شركات  الحديد والصلب  العالمية،  في  تقييم  الشركات الذي  أصدرته  منصة  "ورلد  ستيل  دايناميكس"  المتخصصة في  التحليلات  ذات  الصلة،  أمس  الاثنين.
يذكر  أن  المنصة التي  كان  قد  تم  تأسيسها في  عام  1999،  تعلن  سنويا  عن  ترتيب  القدرات  التنافسية من  خلال  تقييم  23  بندا،  بما  في  ذلك  الابتكار التكنولوجي  وحجم  الإنتاج والسلامة  المالية  لـ35  شركة  في  هذا  القطاع منذ  عام  2002.
وظلت  بوسكو  تحتل  المرتبة  الأولى للعام  الخامس  عشر  على  التوالي منذ  عام  2010،  وتلتها  شركة  "نوكور"  الأمريكية في  المرتبة  الثانية ثم  شركة  "نيبون ستيل"  اليابانية  في  المرتبة  الثالثة.
وكان  قد  تم  أيضا  اختيار بوسكو  في  شهر  أبريل  الماضي كأفضل  عضو  مستدام في  الاتحاد  العالمي للصلب  لمدة  3  أعوام  متتالية. 
كما  حصلت  في  أكتوبر  على  أعلى  الجوائز في  ثلاث  فئات،  وهي:  الابتكار التكنولوجي،  والاتصالات،  والتعليم والتدريب،  ضمن  جوائز  الجمعية  العالمية للصلب.
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