بايدن يوقع ميزانية الدفاع لعام 2025

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دخل حيزَ التنفيذ قانونُ تفويض الدفاع الوطني الأمريكي للعام القادم 2025، والذي يقضي بالحفاظ على حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية على المستوى الحالي، وأيضا الحفاظ على التعهدات الأمريكية بالالتزام بالردع الموسع.وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وقع أمس الثلاثاء على ميزانية الدفاع البالغة 895.2 مليار دولار لعام 2025، بدعم من الحزبين في مجلسي النواب والشيوخ.ويضم قانون ميزانية الدفاع الأمريكية بنودا تنص على الحفاظ على حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية عند المستوى الحالي البالغ 28 ألفا و500 جندي، وتؤكد تعهدات الولايات المتحدة بالردع الموسع باستخدام جميع قدرات القوات الأمريكية الدفاعية.ويطالب القانون وزارة الدفاع الأمريكية بتقديم تقارير حول خطتها لتعزيز الردع الموسع، وتنمية التعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.