سيول وبكين تتفقان على مواصلة التعاون في مختلف المجالات

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اتفقت كوريا الجنوبية والصين على مواصلة التعاون في مختلف المجالات من أجل تنمية العلاقات بين البلدين.جاء هذا الاتفاق خلال محادثات هاتفية جرت بين وزير الخارجية الكوري "تشو تيه يول" ونظيره الصيني "وانغ يي" أمس الثلاثاء، حيث قدم الوزير الكوري "تشو" شرحا عن الوضع الحالي في كوريا الجنوبية، وتبادل معه الآراء حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الكوري والصيني منذ إعلان الرئيس الكوري "يون صوك يول" الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر الجاري.وأكد "تشو" عزم الحكومة الكورية تنمية علاقة المشاركة الاستراتيجية بالرغم من نظام الرئيس بالإنابة في كوريا الجنوبية.ودعا تشو الجانبَ الصيني إلى مواصلة التعاون في مختلف المجالات، خاصة بشأن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ المقرر انعقادها في مدينة كيونغ جو في كوريا الجنوبية في العام القادم.ومن جانبه، أشاد الوزير الصيني "وانغ يي" بالتطورات التي تحققت في العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية، بفضل الجهود المشتركة التي بذلها البلدان، قائلا إنه من مصلحة البلدين أن تتطور العلاقات بينهما بشكل صحي ومستقر.وأعرب "وانغ يي" عن سعي الصين للتواصل والتعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات، وعن دعمها لقمة آبيك التي ستقام في كوريا العام القادم.