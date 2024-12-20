الكنائس الكورية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

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أقيمت اليوم الأربعاء قداسات وصلوات في الكاتدرائيات والكنائس في جميع أنحاء كوريا الجنوبية احتفالا بعيد ميلاد السيد المسيح.وعقدت أبرشية سيول الكاثوليكية قداس ليلة عيد الميلاد في كاتدرائية ميونغ دونغ في سيول في وقت مبكر من صباح اليوم بقيادة رئيس الأساقفة "تشونغ سون تيك".وأكد "تشونغ" في رسالته بمناسبة عيد الميلاد على أنه في هذا الوقت الذي تعاني فيه البلاد من فوضى سياسية مفاجئة، فإن الأمر الأهم هو الناس، ودعا الكنائس إلى رفع صوتها لتحقيق العدالة والسلام، من أجل التوصل إلى المصالحة والوحدة بين الناس.وشدد "تشونغ" على أنه مهما كان الليل مظلما، فإن الفجر سيأتي حتما، معربا عن أمله الصادق في أن يتمكن الكوريون من العثور على نور الأمل رغم الصعوبات التي نواجهها حاليا.