الرئيس يون يرفض الاستدعاء الثاني من هيئة مكافحة الفساد لاستجوابه

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رفض الرئيس الكوري "يون صوك يول" وللمرة الثانية استدعاء من هيئة مكافحة الفساد للاستجواب بشأن قراره مؤخرا بفرض الأحكام العرفية.وكانت هيئة التحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين قد طلبت من الرئيس "يون" المثول أمامها في الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء للاستجواب بشأن إعلانه للأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر الجاري.ولم يمتثل الرئيس "يون" للاستدعاء الأول الذي وجهته الهيئة يوم الأربعاء الماضي، كما لم يتسلم "يون" الطلب الذي أرسلته الهيئة.وقال "سوك دونغ هيون" محامي الرئيس "يون" إنه يرى أنه سيكون من الصعب على الرئيس الحضور للاستجواب.وتبين أن "يون" يفضل المثول أمام المحكمة الدستورية بشأن قضية العزل بدلا من حضور الاستجواب، بحجة أن هناك حاجة للتعريف بشرعية إعلان الأحكام العرفية من خلال قضية العزل العلنية.