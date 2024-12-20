الحزب الديمقراطي المعارض يؤجل خطة مقترح عزل الرئيس بالإنابة

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قال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أمس الثلاثاء إنه سينتظر يومين إضافيين لتقديم اقتراح لعزل الرئيس بالإنابة "هان دوك سو" بسبب رفضه إصدار مشروعي القانونين الخاصين للتحقيق مع الرئيس "يون صوك يول" والسيدة الأولى "كيم كون هي".وكان الحزب المعارض الرئيسي قد خطط لتقديم اقتراح لعزل الرئيس بالإنابة "هان" في الساعة الخامسة والنصف من مساء أمس الثلاثاء، إلا أنه قرر تأجيل الخطة لمعرفة ما إذا كان "هان" سوف يعين قضاة للمحكمة الدستورية.ويخطط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لرفع مقترح عزل "هان" إلى جلسة البرلمان العامة يوم الجمعة القادم إذا رفض "هان" مطالب الحزب حتى يوم الغد الخميس.ومن جانبه، طالب مكتب رئيس الوزراء المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية بالتوصل إلى حل وسط بينهما، معربا عن أسفه الشديد لسعى الحزب المعارض الرئيسي لتقديم مقترح لعزل الرئيس بالإنابة.