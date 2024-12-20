المحكمة الدستورية تؤكد إمكانية البت في قضية عزل الرئيس بـ6 قضاة فقط

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وسط الجدل المثار حول تعيين قضاة للمقاعد الشاغرة في المحكمة الدستورية، أكدت المحكمة من جديد أنه يمكن البت في قضية عزل الرئيس "يون صوك يول" بـ6 قضاة فقط بدلا من 9.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم المحكمة الدستورية "لي جين"، ردا على تساؤلات أثارها الممثل القانوني للرئيس "يون" حول ما إذا كان يمكن للمحكمة أن تنظر في قضية عزله في ظل شغور ثلث مقاعدها.وقالت المتحدثة إن القضاة الستة سيعقدون أول جلسة للنظر في القضية يوم الجمعة القادم كما هو مخطط له لمناقشة استعدادات المحاكمة.وكان من المقرر أن يقدم الرئيس "يون" للمحكمة الدستورية حتى أمس الثلاثاء محاضر اجتماعات مجلس الوزراء التي عقدت قبل وبعد إعلان الأحكام العرفية، وإعلان الأحكام العرفية رقم 1.