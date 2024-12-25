مؤشر ثقة المستهلك الكوري يشهد أكبر انخفاض منذ عام 2008

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تدهور مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية هذا الشهر إلى أقل مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وسط تقلبات متزايدة في السوق المالية وزيادة حالة عدم اليقين السياسي بعد محاولة الرئيس يون صوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.ووفقا لمسح أجراه البنك المركزي الكوري ونُشر يوم أمس الثلاثاء، بلغ مؤشر ثقة المستهلك المركب 88.4 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 12.3 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.ويمثل هذا أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2008، عندما انخفض المؤشر 12.6 نقطة، ليهبط إلى ما دون مستوى 100 الذي يفصل بين التفاؤل والتشاؤم.كما سجل المؤشر أقل مستوى له منذ نوفمبر 2022.وانخفض المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات الاقتصادية للمستهلكين، وهو أحد المؤشرات الستة التي تشكل مؤشر ثقة المستهلك المركب، بمقدار 18 نقطة مقارنة بالشهر الماضي إلى 56 نقطة.